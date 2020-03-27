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إيران: تسجيل 2926 إصابة و 144 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

01:10 م الجمعة 27 مارس 2020
إيران: تسجيل 2926 إصابة و 144 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

السلطات الصحية بإيران

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2926 إصابة جديدة و144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المتحور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في بيانها اليوم الجمعة: أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 32332 مصابا وحالات الوفاة إلى 2378 أما المتعافين من الفيروس فبلغ 11133.

ولفتت الصحة إلى أن 2893 مصابا بفيروس كورونا في حالة حرجة.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني عبر عن أمله في أن تتمكن بلاده من السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين، منوها بأن إيران بحاجة إلى مليار دولار للتغلب على الوباء.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا إيران

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