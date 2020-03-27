بابا الفاتيكان يقود قداسا خاصا للصلاة من أجل انتهاء أزمة كورونا

فاتيكان سيتي - (د ب أ):

من المقرر أن يظهر بابا الفاتيكان، فرنسيس اليوم الجمعة في ساحة "القديس بطرس" الخاوية، لقيادة صلوات خاصة من أجل انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يبدأ القداس، الذي سيتم بثه على الهواء مباشرة، الساعة السادسة مساء(1700 بتوقيت جرينتش) ويستمر حوالي ساعة.

ويتضمن القداس تلاوات وصلوات، ثم سيتلو البابا رسالة المباركة "للمدينة والعالم" المعروفة باسم "اوربي ايتوربي" وهي الرسالة التي يتلوها البابا فقط في عيد الميلاد (الكريسماس) وعيد الفصح وبعد الانتخابات البابوية.

وأعلن يوم الثلاثاء الماضي عن وجود أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في الفاتيكان، ولكن وفقا لوسائل إعلام إيطالية، أصيب آخرون منذ ذلك الحين، وبينهم أشخاص في بيت الضيافة بكنيسة سانتا مارتا، حيث يعيش البابا.