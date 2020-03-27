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وزير ألماني يدعو منظمات الإغاثة الكنسية إلى تقديم الدعم لمكافحة كورونا

11:47 ص الجمعة 27 مارس 2020
وزير ألماني يدعو منظمات الإغاثة الكنسية إلى تقديم الدعم لمكافحة كورونا

وزير التنمية الألماني جيرد مولر

برلين - (د ب أ):

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر منظمات الإغاثة الكنسية إلى تقديم الدعم في مكافحة أزمة كورونا.

وقال مولر اليوم الجمعة في برلين: "منظمات الإغاثة الكنسية غالبا ما تكون الملاذ الوحيد في مناطق اللجوء للنجاة. بسبب فيروس كورونا يوجد الآن ملايين اللاجئين بدون حماية في كافة أنحاء العالم".

وأضاف مولر: "نحن على دراية بالقلق المنتشر في ألمانيا بشأن الصحة وفرص العمل، ومع ذلك تتطلب أزمة وباء كورونا جهودنا ومساعدتنا على المستوى الدولي".

وذكر مولر أن منظمات الإغاثة الألمانية تقدم إسهاما لا غنى عنه في مكافحة انتشار الوباء في الدول النامية ومنح فرص للنجاة للأشد فقرا، وقال: "يتعين علينا إظهار التضامن مع الأشد فقرا في وقت الأزمة".

وزير التنمية الألماني منظمات الإغاثة الكنسية فيروس كورونا

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