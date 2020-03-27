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هنغاريا تفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار كورونا

11:18 ص الجمعة 27 مارس 2020
هنغاريا تفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار كورونا

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن حكومته ستفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته في البلاد في يونيو أو يوليو المقبلين، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وقال أوربان للإذاعة العامة إنه سيسمح للمواطنين بالتسوق أثناء فترة الإغلاق التي تبدأ يوم السبت، على أن تتولى الشرطة تطبيق القيود وستكون لديها سلطة فرض غرامات على المخالفين.

وسجلت هنغاريا 300 إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات، لكن أوربان، قال إن العدد الفعلي للإصابات ربما يكون أعلى بكثير.

فيكتور أوربان فرض الحظر فيروس كورونا المجر

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