الكويت : شفاء 8 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 57 حالة

الكويت- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، الجمعة، شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت الشفاء إلى 57 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي اليوم - إن الحالات الثماني تضمت مواطنين ومقيمين، مشيرا الى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاءهم من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.