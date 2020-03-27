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اطلاق سراح عمال إغاثة فرنسيين بعد خطفهم في العراق

08:52 ص الجمعة 27 مارس 2020
اطلاق سراح عمال إغاثة فرنسيين بعد خطفهم في العراق

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باريس - (د ب أ)
أعلن المكتب الرئاسي الفرنسي مساء الخميس إطلاق سراح أربعة من أعضاء منظمة فرنسية غير حكومية تعرضوا للخطف في العراق.

وجاء في بيان للحكومة الفرنسية "فرنسا بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة. رئيس الجمهورية يشكر السلطات العراقية على تعاونها".

ولم تقدم الحكومة أي تفاصيل أخرى بشأن الإفراج عن الفرنسيين الثلاثة والمواطن العراقي.

وكان قد تم خطف العمال في بغداد في يناير 2020 أثناء عملهم في منظمة الاغاثة كريستيادي اوريانت، التي تدعم المسيحيين في الشرق الأوسط، وفقًا لموقع المنظمة عبر الإنترنت.

وشكرت المنظمة الحكومة الفرنسية على جهودها.

وكان الموظفون الأربعة قد اختفوا بالقرب من السفارة الفرنسية في بغداد أثناء أداء مهامهم.

القوات العراقية اطلاق سراح عمال إغاثة

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