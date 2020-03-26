قطر.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ٥٤٩ حالة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة القطرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى 549 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلنت دولة قطر، الأربعاء، حزمة قرارات جديدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا بالبلاد، وتخفيف التداعيات الاقتصادية المصاحبة.

وقالت اللجنة العليات لإدارات الأزمات في قطر، في بيان نشره مركز التواصل الحكومي، إن الإجراءات تضمنت إصدار "مصرف قطر المركزي" تعميما للبنوك، بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

وحسب البيان، أصدر مصرف قطر تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج، وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال.

وتضمنت الإجراءات، توقيع وزارة التجارة والصناعة هذا الأسبوع عقودا مع 14 شركة، لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، حسب البيان.