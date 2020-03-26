تراجع معدل الجرائم في إيطاليا بعد إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا
09:18 م الخميس 26 مارس 2020
روما - (د ب أ)
سجلت الجرائم انخفاضا كبيرا فى إيطاليا بعد العمل بإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس أن البلاد شهدت خلال الفترة بين الأول والثاني والعشرين من آذار/مارس الجاري وقوع53 ألف جريمة، بتراجع على أساس سنوي بنسبة64%
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات تراجعت بنسبة46% والدعارة بنسبة77% والقتل بنسبة65% والاعتداء الجنسي بنسبة70%
سجلت الجرائم انخفاضا كبيرا فى إيطاليا بعد العمل بإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس أن البلاد شهدت خلال الفترة بين الأول والثاني والعشرين من آذار/مارس الجاري وقوع53 ألف جريمة، بتراجع على أساس سنوي بنسبة64%
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات تراجعت بنسبة46% والدعارة بنسبة77% والقتل بنسبة65% والاعتداء الجنسي بنسبة70%
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