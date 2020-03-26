إيطاليا تسجل 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا و6157 إصابة

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، تسجيل 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا و6157 إصابة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقررت السلطات الإيطالية، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد.

وفرضت الحكومة الإيطالية مرسوم جديد خاص بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للأشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحي.