أفغانستان تعتزم الإفراج عن ١٠ آلاف سجين لمنع تفشي كورونا بينهم
وكالات:
أعلنت السلطات الأفغانية، أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بينهم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وسجلت أفغانستان اليوم، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة "الجارديان" أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس في البلاد قد وصل إلى 84 حالة إصابة، بما في ذلك 4 أعضاء في قوات الناتو واثنين من الدبلوماسيين الأجانب.
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