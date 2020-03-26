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‏أفغانستان تعتزم الإفراج عن ١٠ آلاف سجين لمنع تفشي كورونا بينهم

07:39 م الخميس 26 مارس 2020
‏أفغانستان تعتزم الإفراج عن ١٠ آلاف سجين لمنع تفشي كورونا بينهم

أرشيفية

وكالات:
أعلنت السلطات الأفغانية، أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بينهم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وسجلت أفغانستان اليوم، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة "الجارديان" أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس في البلاد قد وصل إلى 84 حالة إصابة، بما في ذلك 4 أعضاء في قوات الناتو واثنين من الدبلوماسيين الأجانب.

أفغانستان السلطات الأفغانية فيروس كورونا

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