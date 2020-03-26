‏أفغانستان تعتزم الإفراج عن ١٠ آلاف سجين لمنع تفشي كورونا بينهم

وكالات:

أعلنت السلطات الأفغانية، أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بينهم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وسجلت أفغانستان اليوم، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس في البلاد قد وصل إلى 84 حالة إصابة، بما في ذلك 4 أعضاء في قوات الناتو واثنين من الدبلوماسيين الأجانب.