المغرب يسجل ٥٠ إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى ٢٧٥

وكالات:

أعلنت السلطات المغربية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 275، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وأعلن المغرب الأحد الماضي إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم "نحو مليار دولار"، ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه فورا سيخصص "لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصا "القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل"، بحسب البيان.