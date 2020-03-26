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واشنطن تتهم رئيس فنزويلا بالسعي لإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات

06:36 م الخميس 26 مارس 2020
واشنطن تتهم رئيس فنزويلا بالسعي لإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات

نيكولاس مادورو

واشنطن - (د ب أ)

قال النائب العام الأمريكي ويليام بار إن الولايات المتحدة وجهت اليوم الخميس اتهامات لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ومجموعة من كبار مسؤولي البلاد بتوظيف أموال تهريب المخدرات في تمويل الإرهاب، بحسب ما ذكره النائب العام الأمريكي ويليام بار.

وأضاف بار في مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن مادورو يواجه اتهامات بالتآمر من خلال خطة شاركت فيها حركة "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) لحرب العصابات، من أجل "إغراق الولايات المتحدة بمخدر الكوكايين".

وتابع بالقول إن مادورو سمح لـ "فارك" باستخدام أراضي بلاده كملاذ آمن لنقل الكوكايين إلى أمريكا الوسطى، وإن كميات المخدر زادت بخمسة أمثال خلال السنوات الخمس الماضية.

وتأتي لائحة الاتهام بعد سنوات من التحقيقات التي قامت بها السلطات الاتحادية في واشنطن ونيويورك وفلوريدا.

وتمثل هذه الاتهامات تصعيدا جديدا في حملة الإدارة الأمريكية للضغط على مادورو للتخلي عن منصبه بعد فوزه بولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل جرت في البلاد في عام 2018. وشهدت فنزويلا تحت قيادة مادورو أزمة اقتصادية طاحنة دفعت الكثير من سكان البلاد إلى الفرار منها.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا المخدرات النائب العام الأمريكي واشنطن

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