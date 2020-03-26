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‏انتخاب منافس نتنياهو رئيسا للكنيست الإسرائيلي بأغلبية 74 صوتًا

06:26 م الخميس 26 مارس 2020
‏انتخاب منافس نتنياهو رئيسا للكنيست الإسرائيلي بأغلبية 74 صوتًا

بيني جانتس

وكالات:

انتخب برلمان دولة الاحتلال "الكنيست"، بيني جانتس، زعيم تحالف أزرق أبيض، ومنافس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الانتخابات، رئيسا للكنيست، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت إدارة الكنيست، أعلنت اليوم الخميس أن رئيس ائتلاف أزرق أبيض تقدّم بطلب رسمي ليرأس البرلمان في خطوة قد تؤدي الى حكومة وحدة بينهما.

وجاء في بيان للكنيست أنّ "المرشح الوحيد لهذا المنصب هو بيني جانتس" لخلافة حليف نتنياهو يولي إدلشتاين الذي استقال من منصبه تحت الضغوط أمس (الأربعاء).

وقال مصدر من ائتلاف جانتس لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ قبول الأخير بموقع رئاسة الكنيست هو جزء من الجهود المبذولة لتشكيل حكومة طوارئ مع الليكود.

بيني جانتس الكنيسة تحالف أزرق أبيض بنيامين نتنياهو

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