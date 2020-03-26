‏بريطانيا تتعهد بدفع ٢١٠ مليون استرليني لتحالف دولي لتطوير لقاح ضد كورونا

وكالات:

تعهدت السلطات البريطانية، بدفع 210 مليون جنيه استرليني لتحالف دولي لتطوير لقاح لفيروس ‎كورونا ‎المستحد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أعلن في وقت سابق عن توقعه لزيادة أعداد المصابين بالفيروس داخل بلاده بعدما أصاب الآلاف وأدى لوفاة مئات آخرين.

فيما أعرب قادة مجموعة العشرين عن ثقتهم الكاملة في تخطي أزمة وباء كورونا.

وأكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين الاستثنائية وفقا لما ذكرته فضائية العربية، على تخصيص أموال لمنظمة الصحة العالمية، والقيام بما يلزم لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وأوضح البيان الختامي، أن الدول المشاركة شددت على تخصيص كل ما في استطاعتها للتغلب على الوباء.

وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين: "مجموعة العشرين مستعدة لعمل كل ما باستطاعتها وكل ما يلزم من أجل التغلب على هذا الوباء، إلى جانب منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وأشار البيان إلى أن الدول: "لن تدخر جهدا من أجل حماية صحة البشر والحفاظ على وظائفهم ومساعدة المحتاجين".

وأضاف البيان: "كما نلتزم طواعية بالتخصيص الفوري للموارد لصندوق كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، وصندوق التحالف من أجل الاستعداد للوباء، وتحالف اللقاح. ندعو كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية والأفراد للتعاون في هذه الجهود".