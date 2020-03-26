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تركيا تجلي الرعايا الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول إلى أحياء جامعية

05:07 م الخميس 26 مارس 2020
تركيا تجلي الرعايا الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول إلى أحياء جامعية

ارشيفية

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت السفارة التركية في الجزائر، اليوم الخميس، أن السلطات التركية شرعت في إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في مطار اسطنبول باتجاه الأحياء الجامعية في مدينة كاربوك شمالي البلاد.

وأوضح ذات المصدر، أن الرعايا الجزائريين سيبقون في كاربوك إلى حين تمكينهم من العودة إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يحدث مع المواطنين الأتراك الذين يعودون إلى تركيا.

ولم تذكر السفارة التركية عدد الرعايا الجزائريين بالتحديد، لكن مصادر إعلامية جزائرية قدرتهم بنحو 1500 شخص.

يذكر أن عددا كبيرا من الدول أرسلت رحلات طيران لإعادة مواطنيها من الخارج، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

السفارة التركية في الجزائر تركيا مطار اسطنبول مدينة كاربوك فيروس كورونا

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