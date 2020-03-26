أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

حاكم لومبارديا الإيطالية: الحصيلة اليومية للإصابات بكورونا ليست جيدة

04:19 م الخميس 26 مارس 2020
حاكم لومبارديا الإيطالية: الحصيلة اليومية للإصابات بكورونا ليست جيدة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هناك شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وأعلن حاكم لومبارديا، تيليو فونتانا، للصحفيين اليوم الخميس أن الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس، مضيفا: "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكانت هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة".

يأتي ذلك بعد تسجيل 1643 إصابة جديدة في لومبارديا، وعاصمة إيطاليا المالية ميلانو، أمس وارتفعت حصيلة حصيلة المصابين بذلك إلى أكثر من 32.3 ألف شخص.

فيروس كورونا إقليم لومبارديا إيطاليا

الخبر التالى:

كورونا.. كم من الوقت يبقى الفيروس حيا على الأسطح؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على تساؤلات الحظر.. كل ما يهم المواطن (اضغط للتفاصيل)