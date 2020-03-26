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ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في إسبانيا

04:14 م الخميس 26 مارس 2020
ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في إسبانيا

ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في إسبانيا

مدريد- (د ب ا):

ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المتحور في إسبانيا، حتى بعد مرور 12 يوما على تطبيق قيود صارمة على أى تجمعات.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بحلول مساء اليوم بواقع 8500 حالة، ليبلغ إحمالي الحالات المصابة بالفيروس أكثر من 56 ألف حالة، وفقا للسلطات الصحية.

وجرى تسجيل 650 حالة وفاة بالفيروس منذ أمس الأربعاء، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4000 حالة.

وقد أذاع التلفزيون الإسباني صورا للكثير من المستشفيات وهى مكتظة بالمرضى.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في مدريد، بؤرة تفشي الفيروس في إسبانيا، إلى 17 ألف حالة إصابة و 2100 حالة وفاة.

وقالت السلطات إن عدد المتعافين من الفيروس الذين خرجوا من مستشفيات مدريد ارتفع إلى 3900 شخص اليوم، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في أنحاء البلاد نحو 7000 حالة.

وكان البرلمان الإسباني قد وافق أمس الأربعاء على طلب الحكومة تمديد الحظر المفروض على إسبانيا لمدة أسبوعين حتى 11 أبريل المقبل.

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