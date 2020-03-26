الصحة العراقية: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 7 حالات
أ ش أ
سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 7 حالات وفاة.
ذكرت ذلك وزارة الصحة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية.
وفي سياق أخر، أشارت الوكالة إلي مغادرة ثالث رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية من القاهرة، متجهة الى العاصمة بغداد، وعلى متنها 298 مواطنا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر.
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