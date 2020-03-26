باكستان تعلق جميع رحلات الطيران حتى 2 أبريل لاحتواء تفشي "كورونا"

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أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس تعليق، كافة الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات الطيران الداخلية ورحلات الطيران المستأجرة حتى الثاني من أبريل المقبل في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية - حسبما نقلت صحيفة (باكستان توداي) اليوم الخميس- أنه سيتم تعليق كل رحلات الطيران الداخلية والمستأجرة والخاصة غير أنه سيتم استثناء طائرات نقل البضائع ورحلات الطيران التي تحمل خطابات إذن خاصة.

يذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد علقت رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتم اتخاذ هذا القرار بعدما سجلت باكستان ثماني حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد كما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1102 حالة، بينما تماثل 21 شخصًا للشفاء.