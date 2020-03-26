نيبال تسمح ببدء مغادرة 8 آلاف سائح بعد منع سفرهم بسبب كورونا

كاتماندو- (د ب أ):

بدأت نيبال اليوم الخميس في إجلاء السائحين، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تسهيل عودة الآلاف من الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في البلاد وسط الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقال دانانجاي ريجمي، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة في نيبال، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما يقدر بـ8 آلاف إلى 9 آلاف أجنبي، ومن بينهم عشرات من الألمان، عالقون حاليا في مناطق متفرقة من البلاد.

وسوف يتم جمع بيانات دقيقة بالتنسيق مع وكالات السفر والرحلات وكذلك السفارات.

وقال ريجمى: "لقد نقلنا بالفعل بضع مئات من السائحين إلى كاتماندو، والبعض الآخر في طريقهم إليها".

لكن وكالات الرحلات شكت من أنها لا تتلقى الدعم المناسب من الحكومة.

وقال راجكومار ثابا، وهو وكيل رحلات يحاول إعادة العملاء من منطقة معسكر قاعدة أنابورنا، إن "الحكومة لا ترتب حتى المركبات لإعادتهم".

وأضاف ثابا أن نحو 300 سائح لا يزالون ينتظرون إجلاءهم من تلك المنطقة.

وحثت جميع السفارات الرئيسية في كاتماندو رعاياها على الاتصال بها، حيث لا تزال نيبال في حالة إغلاق.

وأعلنت نيبال يوم الاثنين الماضي عن إغلاق على مستوى البلاد يقيد تحركات المواطنين إلى الحد الأدنى ويمكن السلطات المعنية من إصدار أحكام بالسجن لأولئك الذين يرفضون الامتثال. وسوف يظل الإغلاق ساريا حتى 31 مارس.