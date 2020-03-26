الكنيست الإسرائيلي ينتخب اليوم رئيسا له

تل أبيب- (د ب أ):

من المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد له، وذلك بعد يوم من استقالة يولي إدلشتين بصورة مفاجئة، في خطوة عكست عمق الأزمة السياسية في إسرائيل.

وكان إدلشتين أعلن استقالته، بدل الاستجابة لقرار صادر عن المحكمة العليا يلزمه بالدعوة لعقد جلسة للكنيست أمس لاختيار خليفة له.

وكان إدلشتاين، وهو عضو بحزب ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انتقد بشدة تدخل المحكمة في شؤون الكنيست، واعتبر أن الأمر يقوض المبادئ الديمقراطية.

ونظرا لأن استقالته ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، فقد فوضت محكمة العدل العليا الليلة الماضية أكبر أعضاء الكنيست سنا، النائب عمير بيرتس، بأن يبدأ الإجراءات لاختيار رئيس للمجلس.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من المرجح انتخاب النائب مئير كوهين، من حزب "أزرق أبيض" لشغل المنصب، ما يمنح المعارضة سيطرة على الأجندة التشريعية.

وكان نتنياهو هدد بأن خطوة إبعاد إدلشتين ستدفع حزبه إلى الانسحاب من المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى تقاسم للسلطة وتشكيل حكومة وحدة مع "أزرق أبيض".

ويتطلع حزب "أزرق أبيض"، بزعامة بيني جانتس، إلى إقرار قانون يمنع تولي أي رئيس وزراء يواجهه لائحة اتهامات من شغل المنصب.

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل توجه له اتهامات رسمية وهو في السلطة.