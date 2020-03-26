توقعات بتراجع مؤشر ثقة المستهلكين بألمانيا إلى أدنى قيمة منذ 2009

فيسبادن- (د ب أ):

من المتوقع تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا إلى أدنى قيمة له منذ الأزمة المالية في 2009 وذلك في إطار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المتحور.

وتوقعت مؤسسة (جي إف كيه) للأبحاث التسويقية أن يتراجع مؤشر مناخ الاستهلاك في أبريل المقبل بنسبة 6ر5% ليصل إلى 7ر2 نقطة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه القيمة لم تقل عن هذا المستوى سوى في مايو 2009 عندما وصلت إلى 6ر2 نقطة.

وقال رولف بوركل، خبير الاستهلاك في المؤسسة إن " مثل هذا التراجع القوي ليس له نظير منذ إنشاء المؤشر في 1994".

وأضافت المؤسسة أن المستهلكين في ألمانيا يتوقعون مواجهة أوقاتا اقتصادية صعبة لافتة إلى أن تقديراتهم للحالة الاقتصادية لم تصل إلى هذا المستوى السلبي منذ أغسطس 2012.

وأثر التخفيض المتوقع لساعات الدوام وارتفاع أعداد العاطلين على توقعات المستهلكين لدخولهم،وقال بوركل " لقد تزايد الخوف من فقدان الوظيفة بقوة" وطالب قطاع التجارة والصناعة والخدمات بالاستعداد لحدوث ركود.