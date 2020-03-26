الصحة العالمية: هناك "نافذة حاسمة" للسيطرة على كورونا في مصر

القاهرة (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عبر تويتر اليوم الخميس، اختتام مهمتها التقنية في مصر حول فيروس كورونا المتحور الذي يسبب مرض "كوفيد 19"، وذلك بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى.

وكتب المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية على تويتر: "في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محليًا في #مصر، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله."

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم ترصد أي تغيرات ملموسة في مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره في مختلف مناطق العالم.

وجاء هذا التعليق على لسان المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، طارق ياساريفيتش، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أي تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أي مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.