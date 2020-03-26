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روسيا تعلق جميع الرحلات الدولية للحد من تفشي كورونا

08:14 ص الخميس 26 مارس 2020
روسيا تعلق جميع الرحلات الدولية للحد من تفشي كورونا

روسيا تعلق جميع الرحلات الدولية

موسكو - (د ب أ):
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء صباح اليوم الخميس أن روسيا علقت جميع الرحلات الدولية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن حظر الرحلات سيبدأ اعتبارا من الغد.

وتابعت أنه سيتم السماح فقط برحلات إجلاء العالقين.

وسجلت روسيا حتى الآن 3 حالات وفاة بفيروس كورونا فضلا عن 658 إصابة.

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