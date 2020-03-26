إصابة 7 من ركاب سفينة سياحية قبالة أستراليا بفيروس كورونا

كانبرا - (د ب أ):

أظهرت اختبارات إيجابية تحاليل سبعة ركاب على متن السفينة السياحية "أرتانيا" التي ترسو قبالة مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية ، لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس وزراء الولاية السلطات في كانبرا للمساعدة في جعل السفينة تغادر المياه الأسترالية.

وقال مارك ماكجوان، رئيس وزراء الولاية للصحفيين اليوم الخميس: "تحتاج هذه السفينة ، وميناؤها الرئيسي في ألمانيا، إلى المغادرة على الفور".

وأضاف أن الركاب السبعة بحاجة إلى العلاج الطبي وسيتم نقلهم لمرافق أسترالية، مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية وألمانيا يمكن أن ينظما رحلة جوية لإعادة هؤلاء الركاب بعد علاجهم.

وكانت السفينة قد طلبت المساعدة وأبلغت عن أن 25 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم يعانون من أعراض مرضية تنفسية.

وصعد مسؤولون من قطاع الصحة في أستراليا الغربية إلى السفينة يوم الأربعاء وفحصوا المرضى.