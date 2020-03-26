كورونا يحبس العالم.. طوارئ بأمريكا وغلق مكة والمدينة وإيطاليا ترفع غرامة الخروج

كتب - محمود علي:

تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حاجز الـ 20 ألفاً حول العالم، بينما يقترب المصابون من النصف مليون. وأعلنت أغلب دول العالم حالة الطواريء، لمواجهة تفشي الوباء العالمي.

"الأسابيع المقبلة ستكون عصيبة في نيويورك"، بهذه الكلمات أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حالة طوارئ كبرى في ولايات نيويورك وتكساس وفلوريدا، بسبب فيروس كورونا، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء الأربعاء.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي صباح اليوم الخميس خطة هي الأكبر على الإطلاق بتريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد أحالها لمجلس النواب، وتهدف إلى عدم خسارة العمال وظائفهم، بالإضافة إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.

ورغم إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هزيمة كورونا بحلول عيد الفصح، لكن معدل انتشار الوباء يتضاعف كل ثلاثة أيام في ولاية نيويورك، وهي أكبر مشكلة تواجه الولايات المتحدة وفق الرئيس الأمريكي، وسجلت الولاية 30 ألف إصابة تقريبا، من إجمالي 70 آلاف إصابة في الولايات المتحدة، وأكثر من 1000 وفاة.

وأرسلت إدارة ترامب 4000 جهاز تنفس صناعي للولاية الموبوءة، ويبلغ المخزون الوطني الاستراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي 16660 جهازًا، للاستجابة لمكافحة الفيروس التاجي، وسيتم توزيعها على الولايات خلال الفترة المقبلة.

غلق مكة والمدينة

في سياق متصل، أعلنت المملكة العربية السعودية قرارات تصاعدية لمواجهة كورونا. وأمرت بمنع الدخول والخروج من مدن "الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة"، وتقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية الأربعاء، 25 مارس، ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، وبالإضافة إلى 133 إصابة جديدة.

بريطانيا.. نزول الجيش

"الكثير جدًا من العائلات، ستفقد أحباءها قبل الموعد"، بحسب الخطاب الاكثر رعبا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أكد ان الأسوأ "لم يبدأ بعد"، رغم ارتفاع الوفيات إلى 463 واقتراب الإصابات من حاجز الـ 10 آلاف.

وأعلنت بريطانيا تشديد الإجراءات الصحية، وبدأ الجيش البريطاني عمليات إسناد وإمداد لقطاع الصحة العامة في مواجهة وباء كورونا كمرحلة مبدئية من حالة الطوارئ بعد إعلان الإغلاق.

"لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة"، بحسب خطاب جونسون الاثنين الماضي، موضحاً أن الخروج من المنزل يقتصر على شراء الاحتياجات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يومياً.

فرنسا.. عزل إلزامي

أما فرنسا فأعلنت بدء العمل بقانون الطوارئ الصحية، الذي يمنح للحكومة إصدار قرارات تقييد حركة المواطنين، وفرضت عزل إلزامي على المواطنين، بعد وفاة 860 شخصا في فرنسا، ونحو 20 ألف حالة إصابة مؤكدة.

وإيطاليا ترفع الغرامات

واضطرت الحكومة الإيطالية زيادة قيمة الغرامات على المخالفين لأمر الإغلاق، مع تسجيل 743 وفاة إضافية بعد يومين من التراجع، بإجمالي 6800 وفاة تعد إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء، و74386 إصابة.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تفاعل أهالي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة مع مجموعة عازفين عزفوا أغنية "ديسباسيتو"، في الساعات الأولى لبدء تطبيق حظر التجوال.

ونشر عبد المنعم محمد، الفيديو على صفحته الشخصية، قائلا: "يحدث الآن في (شارع) حسن محمد الهرم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذين أعادوا نشره مطالبين بتكرار وتعميم التجربة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين في مختلف المحافظات في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء.