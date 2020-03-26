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القوات الفرنسية تغادر العراق بسبب كورونا

05:17 ص الخميس 26 مارس 2020
القوات الفرنسية تغادر العراق بسبب كورونا

القوات الفرنسية تغادر العراق بسبب كورونا

بغداد/باريس - (د ب أ):
قال الجيشان العراقي والفرنسي الأربعاء إن القوات الفرنسية المشاركة في التحالف الدزلي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش بصدد مغادرة العراق.

وذكر الجيش الفرنسي أن التحالف قرر "تعديل" انتشاره في العراق وتعليق أنشطة التدريب لقوات الحكومة العراقية "بسبب الوضع الصحي".

وقبل فترة قصيرة من البيان الفرنسي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية محلية لمساعدة نظام الرعاية الصحية على التعامل مع وباء كورونا، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 25 ألف شخص في فرنسا.

وأفادت هيئة الأركان الفرنسية بأن قواتها المؤلفة من 100 فرد والتي تقوم بتدريب القوات العراقية سيتم سحبها مع الموظفين العاملين في مقر عمليات التحالف في بغداد.

وقال البيان إن خطوة التحالف تم الاتفاق عليها مع بغداد وستبدأ القوات في العودة إلى الوطن اليوم الخميس رغم أن الجيش العراقي قال في وقت سابق إنهم غادروا بالفعل.

وكان اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق قد ذكر أمس الأربعاء أن القوات الفرنسية انسحبت من العراق.

القوات الفرنسية العراق فيروس كورونا

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