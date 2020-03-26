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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الألف شخص

05:15 ص الخميس 26 مارس 2020
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الألف شخص

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الألف شخص الأربعاء، حسب بيانات جامعة جون هوبكنز.

وحتى الأربعاء، توفي 1033 شخصا، كما تم تأكيد إصابة 68 ألفا و572 شخصا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد كل من الصين وإيطاليا.

الولايات المتحدة حالات وفيات فيروس كورونا

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