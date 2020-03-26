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الأسابيع المقبلة عصيبة.. ترامب يعلن الطوارئ في نورث كارولينا بسبب كورونا

04:20 ص الخميس 26 مارس 2020
الأسابيع المقبلة عصيبة.. ترامب يعلن الطوارئ في نورث كارولينا بسبب كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت سابق أعلن ترامب حالة الطواريء في نيويورك وتكساس وفلوريدا مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون عصيبة في نيويورك.
وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول كورونا في البيت الأبيض: "سأوقّع على حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمجرد إقرارها من الكونجرس"، لافتًا إلى أن حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار هي الأكبر على الإطلاق، وتهدف إلى عدم خسارة العمال وظائفهم.​

دونالد ترامب حالة الطوارئ نورث كارولينا فيروس كورونا

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