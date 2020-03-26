ترامب يعلن حالة طوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ كبرى في ولايات نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون عصيبة في نيويورك.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول كورونا في البيت الأبيض: "سأوقّع على حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمجرد إقرارها من الكونجرس"، لافتًا إلى أن حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار هي الأكبر على الإطلاق، وتهدف إلى عدم خسارة العمال وظائفهم.

وأضاف ترامب - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء الأربعاء - أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات، مشددًا على ضرورة إبقاء الشركات الأمريكية قوية ومستمرة في العمل.

وتابع ترامب أن "الوضع في نيويورك هو أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن، وأنا أقوم بكل ما يمكن لمساعدتها، فنحن نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية في نيويورك لمواجهة كورونا، ونكثف جهودنا حتى نتخطى الأزمة"، معبرًا عن أمله في أن تعود الحركة إلى المجتمع، منوهًا بأن بعض الفئات ستعود إلى العمل قبل غيرها.