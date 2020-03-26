الخزانة الأمريكية: حزمة التحفيز تبقى الاقتصاد صامدًا لثلاثة أشهر

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين، إن صفقة التحفيز من تداعيات أزمة كورونا، ستبقي الاقتصاد الأمريكي واقفًا على قدميه لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكية، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقد بالبيت الأبيض لكشف مستجدات أزمة كورونا، أن الإدارة تتوقع أن تغطي الصفقة احتياجات الاقتصاد الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر.

وكان قد توصل مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض ليل الثلاثاء-الأربعاء إلى اتفاق، حول خطة بقيمة تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كورونا.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، إنه بعد أيام من مناقشات مكثفة، توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) على خطة دعم تاريخية في مواجهة هذا الوباء، موضحًا: "سنقر النص في وقت لاحق".