أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

فلسطين تسجل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا

12:45 ص الخميس 26 مارس 2020
فلسطين تسجل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 7 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نفس مركز الحجر الصحي الذي كانت فيها الإصابتان السابقتان، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وجاء في بيان، صدر عن الوزارة مساء اليوم الأربعاء: "حرصًا من وزارة الصحة في قطاع غزة على إطلاع شعبنا على المعلومات الهامة وبشفافية عالية وفي أسرع وقت تعلن وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين".

وأوضحت المصابين الجدد "هم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر وما زالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز".

وأكدت الوزارة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".

فيروس كورونا قطاع غزة كوفيد-19 فلسطين مراكز الحجر

الخبر التالى:

الخزانة الأمريكية: حزمة التحفيز تبقى الاقتصاد صامدًا لثلاثة أشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان