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التحالف العربي يرحب بقبول اليمن دعوة الأمم التحدة لوقف إطلاق النار

10:44 م الأربعاء 25 مارس 2020
التحالف العربي يرحب بقبول اليمن دعوة الأمم التحدة لوقف إطلاق النار

التحالف العربي لدعم الشرعية

وكالات

رحب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

وأكد أن ذلك يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.

التحالف العربي الأمم التحدة الحكومة اليمنية السعودية فيروس كورونا

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