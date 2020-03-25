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الجيش اليمني يعلن مقتل 37 عنصرًا من الحوثيين في معارك شرق البلاد

10:06 م الأربعاء 25 مارس 2020
الجيش اليمني يعلن مقتل 37 عنصرًا من الحوثيين في معارك شرق البلاد

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل 37 عنصرًا من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الجوف، شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي: " أكثر من 20 عنصرا من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا، وجرح آخرون في كمينين محكمين نفذتهما قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة في مديريتي خب والشعف والحزم، شرق الجوف".

وأشار المركز إلى أن الجيش اغتنم خلال المعارك خمس عربات دوريات عسكرية تابعة للمليشيات.

وذكر المركز، أن 17 آخرين من مسلحي الحوثيين قتلوا في معارك مع قوات الجيش في منطقة المرازية بمديرية الحزم، إضافة إلى تدمير مدرعتين واغتنام عربة ومخزن ذخيرة خفيفة وثقيلة وأسر عدد من أفراد المليشيا الحوثية.

يذكر ان جماعة الحوثي قد سيطرت على أجزاء واسعة من محافظة الجوف، عقب معارك عنيفة مع قوات الجيش خلفت اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن تسببها بنزوح آلاف الأسر.

الجيش اليمني الحوثيين جماعة أنصار الله المليشيا الحوثية

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