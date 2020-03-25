كندا تسجل 27 وفاة بكورونا و3197 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وكالات

أعلنت كندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، وإصابة 3197 شخصًا بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) خلال 24 ساعة فقط، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

ووأعلنت كل مقاطعة وإقليم الآن إما حالة الطوارئ أو حالة طوارئ صحية عامة، ولكن حتى الآن لم تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى قانون الطوارئ، الذي سيمنحها سلطات خاصة لفرض الحجر الصحي والحد من الحركة.

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أول أمس الاثنين، الكنديين لاتباع إرشادات الصحة العامة بشأن فيروس "كوفيد-19"، محذرا من أنه يمكن فرض تدابير إنفاذ صارمة إذا لم يتوقف الناس عن السلوك الذي يعرض الأرواح للخطر.

ومع ظهور صور لتجمعات في الشواطئ والحدائق والحفلات، قال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا إن الأفراد الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة "المثيرة للقلق الشديد" لا يعرضون أنفسهم للخطر فحسب، بل يعرضون أيضًا العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء.