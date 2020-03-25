أصحاب العقارات بالهند يطردون أطباء وممرضين خوفًا من انتشار كورونا

يودلهي - (د ب أ)

أعلنت رابطة تمثل العاملين في المجال الطبي في الهند، اليوم الأربعاء، أن أصحاب العقارات قاموا بطرد بعض الأطباء والممرضين الذين يعملون في مستشفى حكومي شهير في العاصمة نيودلهي، من منازلهم خوفًا من أنهم قد ينشرون فيروس كورونا المستجدد (كوفيد 19).

وبحسب التقارير، تعرض العاملين في مجال الصحة لمضايقات وتم نبذهم لأسباب مماثلة في مدن أخرى.

وقالت رابطة الأطباء المقيمين بمعهد عموم الهند للعلوم الطبية في خطاب إلى وزير الداخلية أميت شاه: "تقطعت السبل الآن بكثير من الأطباء في الطرقات، حاملين أمتعتهم وليس أمامهم مكان للذهاب إليه، عبر البلاد".

وحثت الرابطة وزير الداخلية شاه على التحرك لحماية العاملين في مجال الصحة.

وقال وزير الصحة هارش فاردان في تغريدة أمس الثلاثاء: "أشعر بألم جراء رؤية تواتر تقرير من دلهي ونويدا ووارانجال وشيناي وغيرها تشير إلى أن الأطباء والمسعفين يتعرضون للنبذ في المجمعات السكنية والمجتمعات".

وأضاف: "أصحاب العقارات يهددون بطردهم خوفا من عدوى كوفيد19 . أرجوكم لا تفزعوا".

وفي موجز صحفي، حذر رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوا، من أن مثل أصحاب العقارات هؤلاء يمكن أن يواجهوا دعوى قضائية في حال استمروا على هذا النهج.

جدير بالذكر أن الهند البالغ تعداد سكانها 3ر1 مليار نسمة، تكافح مع زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وسجلت وزارة الصحة 606 حالة إصابة وعشر وفيات اليوم الأربعاء.