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إصابة نائب رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

08:12 م الأربعاء 25 مارس 2020
إصابة نائب رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

كارمن كالفو

وكالات

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إصابة نائب رئيس الحكومة، كارمن كالفو، بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية

وقال مكتب رئاسة الوزراء في إسبانيا إن فحوصات كالفو جاءت سلبية في البداية لكن الأطباء رأوا أنها لم تكن دقيقة وأعادوا فحصها لتأتي النتيجة إيجابية ويثبت إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد البيان الصادر عن رئاسة الوزراء أن نائب رئيس الحكومة تخضع للعناية الطبية اللازمة وحالتها وتتحسن بشكل مستمر، وهي في المستشفى حاليًا تخضع للحجر الصحي.

ولدى رئيس الحكومة في إسبانيا 4 نواب، تعتبر كالفو الثانية في التسلسل القيادي بعد الرئيس بيدرو سانشيز، وتعتبر الأقوى بين نظرائها الثلاثة.

يذكر أن كالفو تبلغ من العمر 62 عاما وتنتمي إلى حزب العمال الاشتراكي في بلادها، وتشغل منصبها منذ يونيو من عام 2018.

كارمن كالفو مجلس الوزراء في إسبانيا فيروس كورونا إسبانيا

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