طوكيو تدعو سكانها إلى البقاء في المنزل بسبب كورونا

طوكيو - (د ب أ)

دعت يوريكو كويكي، حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو سكان المدنية الذين يبلغ عددهم حوالي14 مليون نسمة إلى البقاء في منازلهم، وقالت إن المدينة "في موقف خطير" في ظل الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

في غضون ذلك، طلبت وزارة الخارجية اليابانية من مواطنيها الامتناع عن القيام بأي رحلات خارجية غير ضرورية، على خلفية تفشي وباء كورونا.

ويأتي هذا بعد يوم من اتفاق اللجنة الأولمبية الدولية واليابان على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لمدة عام بسبب الوباء.

وفي مؤتمر صحفي، طالبت كويكي السكان بالتعاون لكي تتمكن المدينة من منع حدوث "زيادة متفجرة" في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

كما دعت الحاكمة السكان إلى العمل من المنزل خلال أيام الأسبوع وعدم الخروج في المساء.

وأكدت طوكيو تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا اليوم الأربعاء، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد بالعاصمة اليابانية.

وتضاعف عدد حالات الإصابة المؤكدة في طوكيو إلى أكثر من 200 في أسبوع واحد، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

كما سجلت اليابان 2014 حالة إصابة بكورونا، و 55 حالة وفاة.