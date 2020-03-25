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ماكونيل: الشيوخ الأمريكي سيمرر حزمة الإغاثة التاريخية اليوم

06:49 م الأربعاء 25 مارس 2020
ماكونيل: الشيوخ الأمريكي سيمرر حزمة الإغاثة التاريخية اليوم

ميتش ماكونيل

وكالات

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، اليوم الأربعاء، أن المجلس اليوم سيمرر حزمة قرارات تاريخية لمواجهة تفشي وباء كورونا الجديد.

وقال ماكونيل، إن المجلس سيقف سويًا ويمرر حزمة الإغاثة المطلوبة اليوم للحد من انتشار الوباء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض، ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى اتفاق "تاريخي" حول خطة بقيمة تريليوني دولار لتحفيز أول اقتصاد في العالم تضرر بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل عن الاتفاق. وقال "بعد أيام من المناقشات المكثفة توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) على خطة دعم تاريخية في مواجهة هذا الوباء"، موضحا "سنقر النص في وقت لاحق من اليوم" الأربعاء.

ولم يحدد موعد التصويت الأربعاء على الاتفاق الذي يفترض أن يتبناه مجلس النواب حيث يهيمن الديموقراطيون ويوقعه الرئيس دونالد ترامب بعد ذلك.

وقال ماكونيل إن الاتفاق "سيسمح بإرسال وسائل جديدة بسرعة إلى جبهة المعركة الصحية التي تخوضها بلادنا، وسيضخ تريليونات الدولارات من السيولة في الاقتصاد في أسرع وقت ممكن لمساعدة العائلات والعاملين الأميركيين والشركات الصغيرة والصناعات على اجتياز التقلبات".

ميتش ماكونيل مجلس الشيوخ الأمريكي فيروس كورونا دونالد ترامب

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