أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الأردن يرسل دواء الملاريا إلى تونس لاستخدامه في علاج مرضى كورونا

06:44 م الأربعاء 25 مارس 2020
الأردن يرسل دواء الملاريا إلى تونس لاستخدامه في علاج مرضى كورونا

فيروس كورونا

تونس - (د ب أ)

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، إرسال طائرة محملة بالدواء المضاد للملاريا إلى تونس لاستخدامه في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأعلنت الرئاسة التونسية، عن إرسال الشحنة من الأردن إثر مكالمة بين الرئيس التونسي قيس سعيد وملك الأردن اليوم.

وأفادت الرئاسة بأن الدواء أعطى نتائج إيجابية في معالجة الفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة التونسية أمس إن أطباء بدأوا تجارب سريرية باستخدام دواء "الكلوروكين" مع أدوية أخرى في تجارب سريرية لعلاج مرضى كورونا.

وسجلت تونس 173 إصابة مؤكدة بالفيروس مع إعلانها اليوم عن 59 اصابة في يوم واحد، وخمس وفيات.

الأردن تونس فيروس كورونا

الخبر التالى:

ماكونيل: الشيوخ الأمريكي سيمرر حزمة الإغاثة التاريخية اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 442

    عدد المصابين

  • 93

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 439570

    عدد المصابين

  • 111926

    عدد المتعافين

  • 19638

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. بدء حظر التجول في جميع المحافظات