الأردن يرسل دواء الملاريا إلى تونس لاستخدامه في علاج مرضى كورونا

تونس - (د ب أ)

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، إرسال طائرة محملة بالدواء المضاد للملاريا إلى تونس لاستخدامه في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأعلنت الرئاسة التونسية، عن إرسال الشحنة من الأردن إثر مكالمة بين الرئيس التونسي قيس سعيد وملك الأردن اليوم.

وأفادت الرئاسة بأن الدواء أعطى نتائج إيجابية في معالجة الفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة التونسية أمس إن أطباء بدأوا تجارب سريرية باستخدام دواء "الكلوروكين" مع أدوية أخرى في تجارب سريرية لعلاج مرضى كورونا.

وسجلت تونس 173 إصابة مؤكدة بالفيروس مع إعلانها اليوم عن 59 اصابة في يوم واحد، وخمس وفيات.