السعودية تمنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة المنورة

الرياض - (أ ف ب)

شدّدت السعودية، الأربعاء، إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إعلانها عن وفاة ثانية، فمنعت الدخول والخروج من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومدّدت حظر التجول فيها لأربع ساعات إضافية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية إنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على "منع الدخول والخروج من المدن التالية، الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية".

واضافت انّه تقرّر أيضا "بدء منع التجول عند الساعة الثالثة عصراً (12,00 ت غ) في المدن" الثلاث ابتداء من الخميس، بعد ان كان يمتد من السابعة مساء حتى السادسة صباحا في جميع أنحاء المملكة.

وتخطّط السلطات لإبقاء حظر التجول في المدن السعودية لمدة 21 يوما.

كما قرّرت المملكة منع سكان مناطقها الثلاث عشرة من "الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى".

وسجّلت السعودية الأربعاء 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجموع الحالات إلى 900، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.

وأعلنت وفاة ثانية لمقيم في مكة المكرمة.

وكانت المملكة أوقفت الرحلات الجوية وعلّقت التعليم في المدارس ومناسك العمرة وأغلقت المراكز التجارية الكبرى والترفيهية للحد من انتشار الفيروس.

واتخذت دول الخليج الاخرى إجراءات مماثلة بينما سجلت الدول الست أكثر من 2400 إصابة. وتوفي ثلاثة أشخاص في البحرين وشخصان آخران في الإمارات.

ويترأس العاهل السعودي الخميس قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين لبحث العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.