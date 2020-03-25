شؤون الحرمين: إغلاق التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي

وكالات

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إغلاق التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وباشرت الرئاسة العامة، العمل على حزمة من الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة زوار الحرمين الشريفين في الآونة الأخيرة، وتوسعة تلك الإجراءات لتشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام، وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، وكذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.

يذكر أن استمرارية الأعمال في الحرمين الشريفين، لازالت قائمة عن بعد، وتقوم جميع الإدارات بتسيير أعمالها وفق الآليات المحددة للعمل عن بعد مع ضمان جودة العمل، بمتابعة مستمرة من الرئيس العام.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأربعاء، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 900 حالة، فيما تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة.