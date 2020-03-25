وزير خارجية أمريكا يبحث مع ولي العهد السعودي أزمة كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، عن قلقهما العميق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19) وضرورة أن تعمل جميع البلدان معًا لاحتواء الوباء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه بومبيو مع ولي العهد السعودي، أمس، بحسب بيان نشره اليوم الأربعاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وركز بومبيو وولي العهد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية،بحسب البيان .

وشدد الوزير بومبيو على أن السعودية ، بصفتها زعيمة لمجموعة العشرين ورائدة مهمة في مجال الطاقة ، لديها فرصة حقيقية للارتقاء إلى مستوى المناسبة وطمأنة أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية عندما يواجه العالم عدم اليقين الاقتصادي الخطير. و

وبحسب البيان "شكر الوزير ولي العهد على استمرار شراكة المملكة العربية السعودية في مواجهة السلوك الإقليمي للنظام الإيراني المزعزع للاستقرار".

يشار إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودك، سيرأس غدا الخميس اجتماعا استثنائيا افتراضيا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لبتحث المضي قدما "في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".