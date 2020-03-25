البرلمان الألماني يوافق على حصول الحكومة على ديون جديدة لتمويل حزمة كورونا

برلين - (د ب أ)

وافق البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، على حصول الحكومة الألمانية على ديون جديدة بقيمة 156 مليار يورو لتمويل حزمة مساعدات لمواجهة أزمة كورونا.

ويتعين أن تحصل هذه الخطوة على موافقة مجلس الولايات بعد غد الجمعة حتى تدخل حيز التنفيذ.

وتتطلب هذه الخطوة تفعيل لائحة طوارئ لوقف بند منصوص عليه في القانون الأساسي يلزم الحكومة بعدم الاستعانة بديون جديدة، وسيتم التصويت على هذه اللائحة بالاسم في وقت لاحق من اليوم.

ووفقا لحسابات وزارة المالية، من المنتظر أن يتم تخصيص 5ر122 مليار يورو من هذه الديون لصالح برنامج المساعدات لمواجهة أزمة كورونا، حيث سيتم تخصيص دفعات مباشرة بقيمة 50 مليار يورو للشركات الصغيرة والأفراد أصحاب الأنشطة التجارية، كما سيتم زيادة الأموال الممنوحة للمساعدات.

وتتوقع الحكومة الاتحادية تراجع الإيرادات الضريبية بقيمة 5ر33 مليار يورو بسبب التداعيات الكبيرة لأزمة كورونا، ولهذا طلب وزير المالية أولاف شولتس ديونا جديدة بقيمة 156 مليار يورو، وهو مبلغ يزيد بنحو مئة مليار يورو عما يسمح به البند الخاص بوقف الديون الجديدة في القانون الأساسي.

ولم يعترض البرلمان على الميزانية التكميلية لتمويل حزمة مساعدات كورونا، وقد وافق مجلس الولايات صباح اليوم على الحزمة في جلسة خاصة، وأرسل موقفه من مشروع القانون على الفور إلى البرلمان، ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق قليلة دون كلمات للأعضاء.