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تايلاند تغلق حدودها في إطار مكافحتها لتفشي كورونا

05:43 م الأربعاء 25 مارس 2020
تايلاند تغلق حدودها في إطار مكافحتها لتفشي كورونا

فيروس كورونا

بانكوك - (د ب أ)

قال مسؤولون، إن تايلاند ستغلق حدودها وستوصي الفئات الضعيفة والمسنين على البقاء في منازلهم، خلال حالة طوارئ المفروضة في البلاد، والتي تستمر لمدة شهر واحد، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، في خطاب متلفز اليوم الأربعاء: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى مدار كثير من الأشهر القادمة، قد يتعين علينا مواجهة أوقات عصيبة، وقاسية، لبلدنا الحبيب تايلاند".

وأعقبت تصريحات تشان او تشا قراءة لقانون الطوارئ الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من غد الخميس، وحتى يوم 30 أبريل المقبل، على الأقل.

وتابع رئيس الوزراء بالقول إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على الحركة في المناطق ذات المخاطر العالية، وتوصيات للفئات المعرضة للخطر وقوانين مشددة على نشر الأخبار الزائفة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر نائب رئيس الوزراء، ويسانو كريا نجام في مؤتمر صحفي اليوم أن تايلاند ستغلق جميع حدودها أمام جميع القادمين إليها خلال فترة الطوارئ، فيما عدا بعض الاستثناءات.

فيروس كورونا تايلاند برايوت تشان أوتشا

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