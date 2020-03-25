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سوريا تسجل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

05:28 م الأربعاء 25 مارس 2020
سوريا تسجل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

دمشق - ( د ب أ )

أعلنت الحكومة السورية، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة السورية في موقعها الإلكتروني: "تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية جديدة في سورية مصابة بفيروس كورونا، والحالات الثلاث المصابة هي من المجموعة التي كان قد تم وضعها في الحجر الصحي في منطقة الدوير جنوب شرق العاصمة دمشق الأسبوع الماضي".

وكان وزير الصحة السوري أعلن اول امس الاثنين اصابة فتاة بفيروس كورونا كانت قادمة من خارج سورية .

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس اليوم الاربعاء قرارا أكد فيه على المحافظين بالتفعيل الفوري لدور لجان الاحياء والمخاتير لجهة المشاركة في تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ووضع التعليمات اللازمة لذلك على مستوى الاحياء.

وكانت الحكومة السورية قررت فرض حظر تجول في جميع المناطق من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر وإغلاق كل الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين .

فيروس كورونا الحكومة السورية كوفيد 19 وزارة الصحة السورية الحجر الصحي

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