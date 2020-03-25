إندونيسيا تشهد توترا وسط انتقادات ضد التردد في مواجهة كورونا

جاكرتا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 790 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس أيضا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 58 حالة.

وتشير الأعداد الحالية إلى أن إندونيسيا تواجه معدل وفيات يبلغ 3ر7% من الإصابات، وهو ما يجعلها من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم.

ولكن الخبراء قالوا إن هذا يعود إلى انخفاض معدل إجراء الفحوص التي تظهر الإصابة بالفيروس.

وقال جوكو موليانتو خبير علم الأوبئة في جامعة جينديرال سوديرمان والذي يعد رسالة دكتوراه في جامعة أمستردام: "العدد الحقيقي للحالات الإيجابية (الإصابات) يمكن أن يزيد بمقدار يتراوح ما بين 8 إلى 10 أضعاف ذلك العدد ".

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "مع ذلك فإن الأمر أكثر تعقيدا لأن معدل الوفاة مرتبط أيضا بجودة الرعاية الصحية.

وأضاف أنه "في الصين، نجا 49% من المصابين الذين تم نقلهم إلى وحدة الرعاية المركزة ... في إندونيسيا ... توفي جميع هؤلاء".

وواجهت الحكومة الإندونيسية انتقادات شعبية بسبب استجابتها المبدئية لتفشي الفيروس، حيث قلل المسؤولون من شأن المرض واعتبروه من الأمراض غير الحادة .

ولم تتخذ الحكومة إجراءات أكثر قوة سوى عند زيادة أعداد الإصابات بشكل كبير في وقت سابق من الشهر الحالى.