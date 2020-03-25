بوتين يعلن تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية بسبب كورونا
03:39 م الأربعاء 25 مارس 2020
(وكالات):
أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الأربعاء، إرجاء التصويت على التعديلات الدستورية بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
جاء ذلك في خطاب مُتلفز للرئيس الروسي، بشأن وضع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، بحسب "روسيا اليوم".
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