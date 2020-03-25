ماجد الفطيم: "كارفور" يشهد زيادة كبيرة في الطلب عبر الانترنت بسبب كورونا

القاهرة - (د ب أ):

قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن متاجر "كارفور" التابعة لشركته تشهد زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت في الإمارات والسعودية ومصر.

وقال في تصريحات لقناة "العربية"، نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن الطلب عبر الإنترنت زاد بصورة أثرت على قدرة الشركة على تلبية الطلبات.

وأوضح أن الأزمة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا رفعت الطلب بصورة كبيرة على بعض المنتجات، إذ شهد الطلب على "الصابون" زيادة بنسبة 1000% في المنطقة ككل.

وأكد أن "لدى الشركة مخزونا استراتيجيا يكفي لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما نؤكد عليه للعملاء في مختلف الأسواق".

وأشار إلى أن الشركة لا تواجه أي أزمات فيما يتعلق بسلاسل التوريد، مؤكدا على أن الشركة حريصة على توفير السلع خاصة في الإمارات التي يتم استيراد أغلبها، فيما تعد مصر والسعودية من البلدان المنتجة.