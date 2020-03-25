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إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا

01:00 م الأربعاء 25 مارس 2020
إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا

الأمير تشارلز

وكالات:

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نبأ عاجل إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

وأودى الوباء الفيروس حتى الآن بحياة 335 شخصًا في بريطانيًا من إجمالي أكثر من 6 آلاف مُصاب.

الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا فيروس كورونا بريطانيا

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